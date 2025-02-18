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Жители Таганрога проголосовали за развитие троллейбусного движения

Жители Таганрога выбрали между троллейбусами и автобусами.

Источник: Комсомольская правда

Жители Таганрога проголосовали за восстановление троллейбусного движения, несмотря на возможные сложности и финансовые затраты при развитии электротранспорта. Предварительные итоги опроса можно найти в телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой.

Пост был опубликован 3 февраля 2025 года, с этого момента таганрожцы оставили 5743 голоса. Идею по улучшению троллейбусов поддержали 40% респондентов.

При этом 35% опрошенных посчитали, что на улицах нужно больше автобусов малого и среднего класса, а еще 21% — решили, что необходимо одновременное развитие электро- и автотранспорта на маршрутах.

Ранее глава Таганрога отметила, что возраст десяти городских троллейбусов сейчас составляет от 13 до 16 лет, и ремонтировать существующие вагоны уже невозможно. Кроме того, закупка новых вагонов и восстановление контактной сети «потребуют значительных финансовых затрат и длительного срока реализации».