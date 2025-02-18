Создан порошок, на 25% повышающий эффективность тушения пожара

«Ключевым решением стала разработка супергидрофобной функциональной добавки на основе монодисперсных сферических наночастиц диоксида кремния. Их введение, с одной стороны, устраняет контакты между частицами кристаллогидрата, препятствуя их слеживанию при хранении, с другой — придает им водоотталкивающие свойства», — уточнили в вузе.