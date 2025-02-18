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Создан порошок, на 25% повышающий эффективность тушения пожара

В пресс-службе ПНИПУ и Института технической химии УрО РАН пояснили, что система пожаротушения распыляет частицы минеральных солей, создающие инертную среду, в которой распространение огня прекращается.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета и Института технической химии УрО РАН создали порошок для тушения огня, который на 25% эффективнее нейтрализует пожары за счет новой добавки. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Такие порошки используются в том числе на промышленных предприятиях, где возгорание может привести к взрыву. Сработавшая система пожаротушения распыляет специальные частицы минеральных солей, создающие инертную среду, в которой распространение огня прекращается.

«[Специалисты] разработали новый высокоэффективный огнетушащий порошок. Показатели его пожаротушащей способности на 25% превышают российские и зарубежные аналоги, при этом улучшенные характеристики влагостойкости гарантируют его использование в течение не менее 10 лет», — говорится в сообщении.

Компоненты порошков для тушения огня обладают недостатками — они легко поглощают влагу и склонны к слеживанию. Специалисты предложили состав на основе солей кристаллогидратов, который позволяет решить эти проблемы.

«Ключевым решением стала разработка супергидрофобной функциональной добавки на основе монодисперсных сферических наночастиц диоксида кремния. Их введение, с одной стороны, устраняет контакты между частицами кристаллогидрата, препятствуя их слеживанию при хранении, с другой — придает им водоотталкивающие свойства», — уточнили в вузе.

Результатом работы стало получение порошка из частиц, покрытых защитной оболочкой, которые позволили увеличить концентрацию состава в распыляемом облаке. Проведенные эксперименты выявили повышение эффективности тушения огня на 25% в сравнении с существующими аналогами.