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В школах Екатеринбурга станет меньше детей мигрантов

После начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка в екатеринбургских школах их станет меньше. Об этом заявила директор департамента образования города Инна Гумбатова.

Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что с 1 апреля 2025 года в школах смогут обучаться только те дети мигрантов, которые сдадут тест на знание русского языка. По ее мнению, это приведет к оттоку иностранных учеников из школ.

«Мы будем ждать отток семей мигрантов и уменьшение количества их детей в школах», — отметила глава департамента.

Ранее замглавы губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе введут подготовку к тестированию семей мигрантов на знание языка. Само тестирование будет напоминать ЕГЭ по уровню контроля за сдающими.