В Краснодаре остановилось движение трамваев на Московской

В Краснодаре остановилось движение трамваев на улице Московской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Это нужно для ремонтных работ “Краснодар Водоканала”», — уточнили в департаменте.
Так, трамваи № 5, 15, 21 и 22 временно следуют до улицы Декабристов. Составы маршрута № 8 доезжают до остановки «Улица 40-летия Победы».
«Для подвоза пассажиров от улицы П. Метальникова до улицы Островского будет курсировать автобусный маршрут N “0” — “П. Метальникова — КубГТУ”», — сообщили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.
Ремонтные работы запланированы с 13:00 до 17:00.
Пассажиров просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрута.