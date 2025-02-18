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В Краснодаре остановилось движение трамваев на Московской

Движение трамваев на Московской в Краснодаре остановили для ремонта.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре остановилось движение трамваев на улице Московской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Это нужно для ремонтных работ “Краснодар Водоканала”», — уточнили в департаменте.

Так, трамваи № 5, 15, 21 и 22 временно следуют до улицы Декабристов. Составы маршрута № 8 доезжают до остановки «Улица 40-летия Победы».

«Для подвоза пассажиров от улицы П. Метальникова до улицы Островского будет курсировать автобусный маршрут N “0” — “П. Метальникова — КубГТУ”», — сообщили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Ремонтные работы запланированы с 13:00 до 17:00.

Пассажиров просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрута.