От примерки на картонках до гастрокластера: как менялся Московский рынок Казани

Московский рынок — сердце Кировского и Московского района.
Московский рынок открылся в 1976 году — через три года после того, как образовался одноименный район, рассказала историк, исследовательница-экскурсовод Гузелия Гиматдинова. До этого здесь проходила Алатская дорога, которая была одним из шести въездов в Казань. Она существовала еще с ханских времен — 500 лет назад. Отчасти Алатская дорога повторяет современную улицу Декабристов.
До революции территория, где сейчас находится Московский рынок, не была чертой города. Самой северной частью столицы РТ на тот момент считался Кизический Введенский монастырь у нынешнего парка «Сосновая роща». Застраиваться пространство начало только в 1924 году — тогда это был пригород Казани, где можно было дешево жить и при этом быстро добираться до центра.
За счет советской индустриализации район стал быстро застраиваться. По плану архитекторов улица Декабристов должна была стать парадным въездом, поэтому сегодня здесь можно найти много красивых «сталинок». Но после смерти Иосифа Сталина в стране начали бороться с архитектурными излишествами, и на смену монументальных «сталинок» пришли «хрущевки». Конечно, где строятся жилые дома, должна появляться и необходимая инфраструктура. Как рассказала Гузелия Гиматдинова, в то время в Казани было не так много рынков, за неимением выбора жители Московского района ездили отовариваться либо в Авиастроительный район, либо на Колхозный базар, поэтому строительство рынка здесь было необходимо.
Мед от тетушки Ануш. Сделано с любовью.
Продажа продуктов началась в двухэтажном лабазе, о завершении обновления которого как раз скоро сообщат казанцам. Одежду и другие товары продавцы представляли в грузовиках: утром на площадь приезжали машины, а к вечеру здесь снова становилось пусто. В 90-е вещевой рынок начал развиваться, стали возить товары даже из Турции и Китая. Многих покупателей того времени объединяют теплые воспоминания о примерке школьной формы на какой-нибудь картонке, в холод, за тонкой занавеской-простынкой. Эта романтика не обошла и покупателей Московского рынка.
Примерно в этот промежуток времени среди продавцов оказалась Ануш Абросимова, или тетя Ануш, как ее здесь называют. На рынке она торгует медом уже 37 лет и поэтому наблюдала за всеми изменениями базара. Начав свою деятельность с уличной торговли, она прошла путь от навеса до крытых павильонов, а сейчас вновь вернулась на улицу, ожидая открытия обновленного рынка.
Женщина рассказала, что весь мед собирает вместе с мужем. Причем они пчеловоды уже в третьем поколении. «Медом занимаюсь с детства. Нам с мужем подарили шесть ульев на свадьбу. А куда деваться — по наследству! А потом уже и сами разрослись. Сын тоже занялся пасекой, свой бизнес открыл — четвертое поколение, получается. Теперь внуков будем учить», — поделилась тетя Ануш.
Сейчас у Абросимовых 157 ульев — целый пчелиный рой, который вывозится в разные регионы России, включая Башкортостан и Краснодар, где насекомые зимуют под теплым солнцем. На прилавке можно найти различные сорта меда: липовый, гречишный, цветочный, донниковый и даже авторские смеси с добавлением фруктов и ягод.
За десятилетия работы у тети Ануш появилось много постоянных клиентов, которые едут за медом даже из Москвы, не говоря о других районах Казани. Абросимовы ежегодно выставляются на Сабантуе: «В прошлом году много из-за БРИКС еще и иностранцев было! Все спрашивали у меня что-то, я им объясняла, а они ничего не понимают, им переводчики помогали. Взяли у меня в итоге медовуху и банки меда», — смеется женщина.
В обновляемом лабазе тетя Ануш уже выбрала себе место и рассказывает покупателям, где ее теперь искать. Единственное, у нее сомнения: как же лучше украсить точку? «Я живу рядом с Московским рынком, поэтому здесь и выставляюсь. А раньше еще на Колхозном была своя точка. Никаких мыслей об уходе нет, за столько лет я уже здесь всех узнала, мне все нравится. Надеюсь, что дизайнеры помогут и подскажут, как украсить мои рядки с медом», — поделилась она.
Не просто продавец, а психолог.
«У тебя же есть мой телефон. Позвони, если что. Давай, счастливо!», — прощается с одним из клиентов продавец Анастасия Пашина. С начала нулевых у нее тоже появились постоянные покупатели, которые не только отовариваются, но и делятся своими проблемах, историями. Например, «баба Катя» (как ее назвали продавцы) регулярно жалуется на шумящих соседей. Клиенты разные, и это самое сложное в работе, говорит Анастасия Пашина. «Рассказывают о своих историях, кто-то может сорваться на тебя. Но их тоже можно понять. Со всеми нужно мириться», — отмечает продавец с пониманием.
История Анастасии Пашиной на Московском рынке началась с простого увлечения отца рыбалкой. Сначала она продавала его улов, а уже потом стала закупать продукцию у местных рыбаков. Одна из знакомых предложила место на рынке с недорогой арендой и удобным расположением — так женщина осталась здесь на 20 лет.
Хотя путь до Московского рынка неблизкий — Анастасия Пашина добирается каждый день из Зеленодольска — менять что-то она не хочет. «Выстраивать новые связи где-то в другом месте совсем нет желания, да и тут с другими продавцами общаемся хорошо. Сейчас еще новые появятся, интересно посмотреть на конкурентов», — шутит женщина.
Рабочий день у нее начинается в 6:30, а заканчивается в 17:00. Вечером дома ждет муж, который тоже занимается торговлей рыбы, но только в Зеленодольске — у них семейный бизнес. В ассортименте можно найти сазанов, карпов, судаков, щук, сомов и других речных, озерных рыб. «Реконструкцию очень ждали. Переживали, что вообще снесут, но делают все красиво и заботливо по отношению к нам», — отметила Анастасия Пашина.
«На моих глазах росли дети».
Целые поколения растут на глазах у продавца Лейсан Исхаковой, которая трудится на рынке уже 25 лет. Владелица мясной точки, родом из Балтасинского района, начала свой путь с поставок, возя продукцию из своего родного края. Сейчас она сама стоит за прилавком, а ее муж, коренной житель Московского района, поддерживает ее во всем.
Как и у многих здесь, торговля стала семейным бизнесом. В работе Лейсан Исхаковой помогают сыновья, а с момента открытия лабаза на смену планируется привлечь и невесток, рассказала женщина.
«На моих глазах росли дети. Ходили ко мне много лет женщина с мужчиной и их маленький сын. Так сейчас этот мальчик сам теперь ко мне приезжает со своим ребенком», — рассказала продавец.
Бывают случаи, когда покупатели исчезают, но, как отмечает женщина, они всегда возвращаются. «Говорят: “Лучше вашего мяса нет!” Это очень приятно слышать», — говорит она с улыбкой. Продукция тщательно проверяется ветеринарами и лабораториями, что дает покупателям уверенность в качестве продукции. Как и к тете Ануш, к Лейсан Исхаковой приезжают даже из столицы страны: они берут сразу по 10−20 кг, замораживают и увозят. Возможно, москвичей привлекает в том числе и название рынка, шутит Лейсан Исхакова.
Три заповеди продавца: не обмани, не отдавай брак, делай скидки.
В 2012 году к старожилам присоединился Кадыр Каххоров, который стал продавать сухофрукты и орехи. Урюк, курагу, чернослив он привозит на фурах из солнечного Таджикистана, где выращиванием фруктов занимаются его родители. В Казань будущий продавец переехал, когда ему было всего 18 лет. Как он признается, родители дали ценные наставления: не обманывать покупателей на весах, отдавать только самые хорошие сухофрукты, делать скидки пенсионерам.
«Если давать людям некачественный продукт, они никогда к тебе не вернутся — это закон торговли. В основном у меня пенсионеры, которые приходят раз в месяц. Я для них делаю скидку. Мелочь, но им приятно, а нам тоже хорошо — по совести», — рассказал продавец.
В 2017 году приезжали и родители Кадыра Каххорова: погулять по Казани, посмотреть, как развивается бизнес. Как вспоминает мужчина, родители сказали, что рынки здесь намного лучше, чем в Таджикистане, но главное — много хороших и добрых людей, которые всегда помогут.
Кадыр Каххоров работает ежедневно, когда устает, то на смену, примерно на два-три месяца, приходит брат. «Мы работаем на улице круглогодично. Вроде и привыкли, но, знаете, холодно, честное слово, в Таджикистане такого нет», — смеется продавец. Поэтому открытие лабаза ждет и он. Сейчас вместе с братом они уже планируют, как будут украшать свои полки, и уверены, что выйдет отлично, потому что даже на улице они считаются эталоном по выкладке продуктов.
За 13 лет жизни в Казани бабушки и дедушки, приходящие за сухофруктами, успели научить продавца татарскому языку. «Сейчас я с ними только на татарском языке и говорю», — признается Кадыр Каххоров.
Будущее рынка: гастрокластер, общественный огород и зеленая зона.
Те, кто работает на рынке давно, на пенсию уйдут отсюда, говорит историк Гузелия Гиматдинова.
«Раньше базар был как для современных людей маркетплейсы или торговые центры. Чтобы оставаться на плаву, продавцы подстраиваются под нынешние реалии. Некоторые, например, следят, чтобы товары были не дороже, чем в интернете. А сейчас для Московского рынка наступает новая веха развития», — считает Гузелия Гиматдинова.
Напомним, все помещение лабаза на первом этаже будет разделено на отделы и даже специально покрашены в особые цвета, например, мясной комплекс — красный, рыбный — синий и так далее. Ожидается, что здесь будет около 150 продавцов.
В центре появится пространство, где люди смогут отдохнуть или поесть. Установят и общественный умывальник: у покупателей будет возможность сразу попробовать какой-либо товар. Также на первом этаже появятся несколько корнеров.
На втором этаже будет гастрокластер, а на цокольном этаже для сотрудников обустроят раздевалки со шкафчиками на замке, кухню и девять холодильных камер. Здесь же разместится лаборатория для проверки продукции. «Сначала мы откроем лабаз, а летом состоится гранд-опенинг с благоустройством всей территории, 70−80 павильонами для вещевого рынка, детской площадкой и общественным огородом», — поделился арт-директор Московского рынка Табрис Яруллин.
Камила Вильданова.