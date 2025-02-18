От примерки на картонках до гастрокластера: как менялся Московский рынок Казани

«У тебя же есть мой телефон. Позвони, если что. Давай, счастливо!», — прощается с одним из клиентов продавец Анастасия Пашина. С начала нулевых у нее тоже появились постоянные покупатели, которые не только отовариваются, но и делятся своими проблемах, историями. Например, «баба Катя» (как ее назвали продавцы) регулярно жалуется на шумящих соседей. Клиенты разные, и это самое сложное в работе, говорит Анастасия Пашина. «Рассказывают о своих историях, кто-то может сорваться на тебя. Но их тоже можно понять. Со всеми нужно мириться», — отмечает продавец с пониманием.