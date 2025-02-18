В Волгограде простились с Народным учителем РФ Юрием Лепехиным

Проститься с Юрием Лепехиным пришли его коллеги, соратники, ученики, представители власти и общественных организаций. Весь жизненный путь Юрия Васильевича был посвящен служению народу и стране. Он был талантливым учителем математики и информатики, автором методических пособий, наставником для победителей олимпиад и стобалльников по ЕГЭ.