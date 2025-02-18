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В Волгограде простились с Народным учителем РФ Юрием Лепехиным

18 февраля в Волгоградской области попрощались с Народным учителем России и Героем Труда Юрием Васильевичем Лепехиным. Губернатор Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким покойного от имени всех жителей региона.

Проститься с Юрием Лепехиным пришли его коллеги, соратники, ученики, представители власти и общественных организаций. Весь жизненный путь Юрия Васильевича был посвящен служению народу и стране. Он был талантливым учителем математики и информатики, автором методических пособий, наставником для победителей олимпиад и стобалльников по ЕГЭ.

Юрий Лепехин также известен как общественный деятель и историк, исследователь событий Великой Отечественной войны. Юрий Васильевич — автор книги «Бессмертный Сталинград». Сердце выдающегося педагога остановилось 16 февраля на 83-м году жизни.