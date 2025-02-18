Выявлен первый полноценный «геном речи» в ДНК человека

Руководствуясь этой идеей, ученые вставили человеческую версию гена NOVA1 в ДНК мышей и проследили за тем, как это повлияло на их здоровье и поведение. Оказалось, что замена гена никак не повлияла на развитие мозга и на контроль нервов над работой мышц у грызунов, но при этом она существенным образом изменила то, какие сигналы вырабатывали новорожденные и взрослые мыши при общении с сородичами.