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В Калининграде жители ещё восьми домов и поликлиники остались без горячей воды и отопления из-за очередных аварий

Восстановить подачу обещают в течение дня.

В Калининграде в связи с проведением ремонтных работ отключили подачу тепла ещё на нескольких улицах. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

И горячей воды, и отопления на утро вторника, 18 февраля, нет на Клинической, 10−14 и 6−8, Фрунзе, 17−21, 9 Апреля, 5 и 7. Та же ситуация — в Детской поликлинике на Клинической, 14. Только воды нет в двух домах на Каменной: 14 и 16−22.

Восстановить подачу тепла обещают к 14−16 часам 18 февраля.

Коммунальщики также вскрыли асфальт на Житомирской, но информации по отключениям в этом районе нет.

ЖКХ