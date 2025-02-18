В Калининграде жители ещё восьми домов и поликлиники остались без горячей воды и отопления из-за очередных аварий

И горячей воды, и отопления на утро вторника, 18 февраля, нет на Клинической, 10−14 и 6−8, Фрунзе, 17−21, 9 Апреля, 5 и 7. Та же ситуация — в Детской поликлинике на Клинической, 14. Только воды нет в двух домах на Каменной: 14 и 16−22.