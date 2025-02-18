Когда родители могут взять дополнительный выходной, рассказали в Минтруда

Многодетные родители с тремя и более детьми до 16 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет имеют право на 1 дополнительный выходной день в неделю. Этот день оплачивается за счет средств нанимателя. По согласованию работника с нанимателем этот свободный день может быть заменен на альтернативу — ежедневное сокращение рабочего времени на час.