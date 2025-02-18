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Когда родители могут взять дополнительный выходной, рассказали в Минтруда

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как и когда родители могут взять дополнительный выходной, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В ведомстве отметили, что родители, воспитывающие двоих детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. Оплата такого дня может предусматриваться в коллективных договорах. Также и родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеют право на один дополнительный выходной в месяц, который оплачивается за счет средств социального страхования.

Многодетные родители с тремя и более детьми до 16 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет имеют право на 1 дополнительный выходной день в неделю. Этот день оплачивается за счет средств нанимателя. По согласованию работника с нанимателем этот свободный день может быть заменен на альтернативу — ежедневное сокращение рабочего времени на час.

Кроме того, в стране существует «отцовский» отпуск. Он предоставляется отцу в первые шесть месяцев после рождения ребенка, чтобы он мог помочь в уходе за ним. Срок такого отпуска составляет до 14 дней. Коллективным договором по месту работы могут быть увеличены его продолжительность, оплата и предоставляться другие гарантии.

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