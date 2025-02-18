На 75 году жизни не стало заслуженной работницы народного образования Башкирии Зили Япаровой

Работая в региональном Минобре, Зиля Япарова курировала работу по реализации соглашений между Башкирии и другими регионами России, которые касаются вопросов изучения башкирского языка в школах Челябинской, Самарской, Курганской, Оренбургской, Саратовской областей, а также в Удмуртии, Татарстане, Чувашии и т. д. Также оказывала помощь методистам районных отделов образования и учителям школ этих регионов в подготовке и организации педагогических семинаров и научно-практических конференций преподавателей башкирского языка и литературы.