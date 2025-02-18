На 75 году жизни не стало заслуженной работницы народного образования Башкирии Зили Япаровой

Вчера, 17 февраля, ушла из жизни заслуженный работник народного образования Башкирии, почетный работник общего образования России Зиля Япарова. Об этом сообщило информационное агентство «Башинформ».
Зиля Шавкатовна родилась 23 сентября 1950 года в деревне Радио Салаватского района. Ее основал дед женщины — Гайнетдин Шарафутдинов. В 1965 она окончила Яхинскую восьмилетнюю школу и по стопам отца поступила в Месягутовское педагогическое училище. После учебы трудилась учителем начальных классов Ишимбаевской средней школы Салаватского района и средней школы № 24 Уфы, потом в Яхинской восьмилетней школе преподавала башкирский язык и литературу, а затем — в Месягутовском педагогическом училище.
Окончив филологический факультет Башкирского государственного университета (ныне — Уфимский университет науки и технологий) в 1980 году, Зиля Япарова возглавила Яхинскую восьмилетнюю школу, а через три года переехала в Уфу и стала учителем башкирского языка и литературы в средней школе № 20. Сейчас это башкирская гимназия имени Фатимы Мустафиной.
В 1992 году Зиля Шавкатовна была назначена заведующей кабинетом родных языков и литературы Башкирского института повышения квалификации работников образования. Позже трудилась методистом по родным языкам научно-исследовательского и методического центра при уфимском управлении народного образования. В 1998-ом стала руководить отделом национального образования Минобра Башкирии. С 2009-го была куратором системы изучения государственного башкирского языка и воспитательной работы в республиканских учреждениях начального и среднего профобразования.
Работая в региональном Минобре, Зиля Япарова курировала работу по реализации соглашений между Башкирии и другими регионами России, которые касаются вопросов изучения башкирского языка в школах Челябинской, Самарской, Курганской, Оренбургской, Саратовской областей, а также в Удмуртии, Татарстане, Чувашии и т. д. Также оказывала помощь методистам районных отделов образования и учителям школ этих регионов в подготовке и организации педагогических семинаров и научно-практических конференций преподавателей башкирского языка и литературы.
Кроме того, Зиля Шавкатовна принимала активное участие в разработке проектов республиканского закона «О языках народов Республики Башкортостан» и государственной программы сохранения, изучения и развития языков народов республики на 2000−2005 годы. Под ее инициативой были созданы республиканские конкурсы сказителей эпоса «Урал-батыр», профессионального мастерства «Учитель башкирского языка и литературы» среди школьных учителей, «Преподаватель башкирского языка» среди преподавателей учреждений начального и среднего профобразования. Инициировала и организовала проведение республиканских олимпиад по башкирскому языку. Подготовила множество рекомендаций по изучению башкирского языка как государственного языка Башкирии в учреждениях начального и среднего профобразования.
За свою карьеру была награждена грамотами Министерства образования Башкирии, городских и районных отделов народного образования, исполнительного комитета Всемирного курултая башкир, районных комитетов КПСС и ВЛКСМ РБ. В 1996-ом была удостоена звания «Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан», в 2002-м — звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации», в 2003-м — награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», в 2018-м — медалью имени Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации» Региональной общественной организации развития статуса женщины и активизации ее роли в обществе «Общество башкирских женщин Республики Башкортостан».
Коллеги вспоминают Зилю Япарову как человечного профессионала, который всегда был готов прийти на помощь.
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