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Полноценное отопление в центре Ростова пообещали восстановить 18 февраля

Подачу тепла в центре Ростова-на-Дону планируют возобновить через несколько часов.
Источник: Комсомольская правда

В течение нескольких часов подачу тепла должны полностью восстановить в домах центра Ростова-на-Дону, где отопление было снижено со вчерашнего дня. Об этом 18 февраля сообщили в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.

Ситуацию также уточнили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».

— Ремонтные работы на Журавлева, 63, завершены этой ночью. Сейчас проверяется гидравлический режим. По Садовой, 111 должны наладить отопление сегодня, — прокомментировали в компании.

Напомним, 17 февраля теплоснабжение 31 жилого дома было снижено в границах Журавлева — Пушкинской — Крепостного — Нижнебульварной. В том числе, было холодно в двух школах, одном детском саду и двух вузах.

Коммунальные сложности в этом случае появились после образования провала в районе Журавлева и Пушкинской.