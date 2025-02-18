Полноценное отопление в центре Ростова пообещали восстановить 18 февраля

В течение нескольких часов подачу тепла должны полностью восстановить в домах центра Ростова-на-Дону, где отопление было снижено со вчерашнего дня. Об этом 18 февраля сообщили в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.
Ситуацию также уточнили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».
— Ремонтные работы на Журавлева, 63, завершены этой ночью. Сейчас проверяется гидравлический режим. По Садовой, 111 должны наладить отопление сегодня, — прокомментировали в компании.
Напомним, 17 февраля теплоснабжение 31 жилого дома было снижено в границах Журавлева — Пушкинской — Крепостного — Нижнебульварной. В том числе, было холодно в двух школах, одном детском саду и двух вузах.
Коммунальные сложности в этом случае появились после образования провала в районе Журавлева и Пушкинской.