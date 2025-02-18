«Антициклон начнет управлять погодой». Синоптики сказали про возвращение морозов до −16 в Беларуси

Стало известно, что в Беларусь вернутся морозы до −16 градусов, передает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, во вторник, 18 февраля, днем по северной части Беларуси ожидается небольшой снег и около −4 — −6 мороза, в других регионах будет примерно −2 — −6 ниже ноля. К вечеру с северо-запада подойдет фронт окклюзии, который принесет слабую метель, самые сильные снегопады будут в северных регионах.
В среду, 19 февраля, фронт станет медленно смещаться на юг Беларуси. Поэтому временами ожидается небольшой снег на всей территории республики. Температуры будут от −1 — −3 градусов в западных районах, и мороз −4 — −7 на востоке.
Ночью четверга, 20 февраля, над территорией Беларуси установится и станет управлять погодой антициклон, вновь усилятся морозы. Под утро 20 февраля может похолодать до −10 — −13 градусов, местами при прояснениях ожидается мороз до −16.
При информации Белгдиромета 19 февраля белорусскую погоду станет формировать фронтальный раздел, который смещается со Скандинавии. Будет облачно с небольшим снегопадом во многих районах, местами — гололед. Ночью ожидается минимум −5 — −11 мороза, а днем потеплеет до 0 — −6 градусов.
А еще мы писали, что мороз −40 зафиксирован в соседней с Беларусью Польше — что ждать белорусам.
Между тем Брестская крепость может быть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.