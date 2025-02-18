«Антициклон начнет управлять погодой». Синоптики сказали про возвращение морозов до −16 в Беларуси

Так, во вторник, 18 февраля, днем по северной части Беларуси ожидается небольшой снег и около −4 — −6 мороза, в других регионах будет примерно −2 — −6 ниже ноля. К вечеру с северо-запада подойдет фронт окклюзии, который принесет слабую метель, самые сильные снегопады будут в северных регионах.