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Брестская крепость может быть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Брестская крепость рассматривается на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: Комсомольская правда

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО могут включить Брестскую крепость, сообщили на СТВ.

Так, по инициативе Генеральной прокуратуры Беларуси и при поддержке Совмина белорусская сторона обратилась в ЮНЕСКО, чтобы Брестскую крепость внесли в список Всемирного наследия. Сейчас крепость внесена в предварительный список.

— Данная процедура — многошаговая. Чтобы попасть в постоянный список, пройдет еще некоторое количество лет, — прокомментировал Дмитрий Брылев, начальник управления Генпрокуратуры.

Также Брылев уточнил, что Брестскую крепость внесли в предварительный список не как фортификационное сооружение, но как главный символ защиты мира от нацизма.

На практике окончательное принятие решения может затянуться на несколько лет, примерно на 3 — 5 лет.

— Однако или иначе, в предварительном списке Брестская крепость уже оказалась, — подчеркнул представитель Генпрокуртары.

Тем временем ресторан «Панорама» на 22-м этаже гостиницы «Беларусь» открылся после ремонта.