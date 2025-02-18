Брестская крепость может быть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО могут включить Брестскую крепость, сообщили на СТВ.
Так, по инициативе Генеральной прокуратуры Беларуси и при поддержке Совмина белорусская сторона обратилась в ЮНЕСКО, чтобы Брестскую крепость внесли в список Всемирного наследия. Сейчас крепость внесена в предварительный список.
— Данная процедура — многошаговая. Чтобы попасть в постоянный список, пройдет еще некоторое количество лет, — прокомментировал Дмитрий Брылев, начальник управления Генпрокуратуры.
Также Брылев уточнил, что Брестскую крепость внесли в предварительный список не как фортификационное сооружение, но как главный символ защиты мира от нацизма.
На практике окончательное принятие решения может затянуться на несколько лет, примерно на 3 — 5 лет.
— Однако или иначе, в предварительном списке Брестская крепость уже оказалась, — подчеркнул представитель Генпрокуртары.
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