Выпускницу Иркутского медколледжа наградили медалью за помощь в зоне СВО

— В первый раз работала на луганском направлении, тогда меня отметили наградой «За спасение погибавших». После прикомандировали к госпиталю. Побывав в отпуске, отправилась уже на донецкое направление, там работа была в более тяжелых и суровых условиях, многое познала впервые. Как раз после этого вручили две награды: медаль Луки Крымского и медаль «Участнику специальной военной операции», — рассказывает Елизавета.