Выпускницу Иркутского медколледжа наградили медалью за помощь в зоне СВО

Выпускницу Иркутского базового медицинского колледжа Елизавету Стогову наградили медалью Луки Крымского за помощь бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Как стало известно КП-Иркутск, «за ленточку» она отправилась в феврале 2023.
— В первый раз работала на луганском направлении, тогда меня отметили наградой «За спасение погибавших». После прикомандировали к госпиталю. Побывав в отпуске, отправилась уже на донецкое направление, там работа была в более тяжелых и суровых условиях, многое познала впервые. Как раз после этого вручили две награды: медаль Луки Крымского и медаль «Участнику специальной военной операции», — рассказывает Елизавета.
Известно, что окончив колледж, Елизавета устроилась на работу акушеркой в Новосибирский городской перинатальный центр. Когда началась пандемия коронавируса, перешла в крупнейший ковидный госпиталь Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске на могилах ветеранов ВОВ проведут уборку в честь 80-летия Победы.