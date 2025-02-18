Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армавире проведут проверку системы оповещения 20 февраля

В Армавире на этой неделе проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: соцсети

«В Армавире 20 февраля с 9:00 до 15:00 часов будет проводиться техническое обслуживание системы экстренного оповещения населения», — добавили в мэрии.

Проведение проверки затронет четыре населенных пункта, а именно: Старую Станицу, поселок Юбилейный, хутор Красная Поляна и СНТ «Химик». Местные власти призвали граждан соблюдать спокойствие при ретрансляции проверочной речи и звучания сирен.

Ранее «Новая Кубань» писала, что в Новороссийске 18 февраля прогремят взрывы на местном цементном заводе и пройдут военные учения в акватории морского порта. Тренировки будут осуществляться дважды — в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

учения