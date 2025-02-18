В Армавире проведут проверку системы оповещения 20 февраля

Проведение проверки затронет четыре населенных пункта, а именно: Старую Станицу, поселок Юбилейный, хутор Красная Поляна и СНТ «Химик». Местные власти призвали граждан соблюдать спокойствие при ретрансляции проверочной речи и звучания сирен.



Ранее «Новая Кубань» писала, что в Новороссийске 18 февраля прогремят взрывы на местном цементном заводе и пройдут военные учения в акватории морского порта. Тренировки будут осуществляться дважды — в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.