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В Калининграде к уборке снега начали привлекать сторонние организации

Подключают технику по подметанию, сборке и вывозу снега.

Источник: администрация Калининграда

В Калининграде к уборке снега начали привлекать сторонние организации — в пиковые моменты снегопада. Как сообщает пресс-служба городской администрации, уже заключено семь договоров с частными дорожными и строительными организациями.

Дополнительно к 40 единицам имеющейся у «Чистоты» техники привлекли на расчистку тротуаров и дорог 20 машин.

По словам директора «Чистоты» Александра Запивалова, это техника для подметания, погрузки и вывоза снега.

— Такой практики прежде постоянно не было. Но мы с осени над этим работали, провели ревизию договоров, поняли, что много организаций не охвачено и техника зимой у них просто простаивает, — сказал глава организации.

С 14 февраля коммунальщики работают в круглосуточном режиме. За это время для обработки улиц израсходовано 2600 тонн реагентов, вывезено 1300 тонн снега.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных говорил о нехватке снегоуборочной техники на улицах Калининграда.

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