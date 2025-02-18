В Калининграде к уборке снега начали привлекать сторонние организации — в пиковые моменты снегопада. Как сообщает пресс-служба городской администрации, уже заключено семь договоров с частными дорожными и строительными организациями.
Дополнительно к 40 единицам имеющейся у «Чистоты» техники привлекли на расчистку тротуаров и дорог 20 машин.
По словам директора «Чистоты» Александра Запивалова, это техника для подметания, погрузки и вывоза снега.
— Такой практики прежде постоянно не было. Но мы с осени над этим работали, провели ревизию договоров, поняли, что много организаций не охвачено и техника зимой у них просто простаивает, — сказал глава организации.
С 14 февраля коммунальщики работают в круглосуточном режиме. За это время для обработки улиц израсходовано 2600 тонн реагентов, вывезено 1300 тонн снега.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных говорил о нехватке снегоуборочной техники на улицах Калининграда.