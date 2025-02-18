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Холода отступают: погода на три дня в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали о потеплении в трех казахстанских мегаполисах, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 59% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: Unsplash

Прогноз погоды по Астане:

19 февраля: переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 4−6 мороза.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 3−5 мороза.

21 февраля: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-востчоный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 4−6 мороза.

В Алматы:

19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 4−6 тепла.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 3−5 тепла.

21 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 3−5 тепла.

В Шымкенте:

19 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 11−13 тепла.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 10−12 тепла.

21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 12−14 тепла.