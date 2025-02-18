Холода отступают: погода на три дня в мегаполисах Казахстана

Прогноз погоды по Астане:
19 февраля: переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 4−6 мороза.
20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 3−5 мороза.
21 февраля: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-востчоный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 4−6 мороза.
В Алматы:
19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 4−6 тепла.
20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 3−5 тепла.
21 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 3−5 тепла.
В Шымкенте:
19 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 11−13 тепла.
20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 10−12 тепла.
21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 12−14 тепла.