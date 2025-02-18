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Более 100 случаев коронавируса выявили на Кубани за неделю

За прошедшую неделю в Краснодарском крае выявили больше 100 случаев заражения коронавирусом.

Источник: Коммерсантъ

С 10 по 16 февраля больше всего новых ковид-пациентов в Краснодаре — свыше 30, передает региональный оперштаб.

В Усть-Лабинском районе Кубани заболели девять человек. По восемь зараженных в Динском и Кавказском районах, по пять — в Новороссийске, Белоглинском и Красноармейском муниципалитетах. В Сочи заразились четыре человека, столько же — в Приморско-Ахтарском районе.

За неделю с 10 по 16 февраля в крае выздоровели 118 пациентов. О погибших оперштаб не сообщил.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в крае составила почти 140 случаев. С 3 по 9 февраля в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 137 человек, 41 из них госпитализировали.

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