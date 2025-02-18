Более 100 случаев коронавируса выявили на Кубани за неделю

В Усть-Лабинском районе Кубани заболели девять человек. По восемь зараженных в Динском и Кавказском районах, по пять — в Новороссийске, Белоглинском и Красноармейском муниципалитетах. В Сочи заразились четыре человека, столько же — в Приморско-Ахтарском районе.