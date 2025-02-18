Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Размер пособий для приемных семей Башкирии превысит 30 тысяч рублей

В Башкирии назвали размер пособий для приемных семей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 1 февраля вырос размер единовременных пособий для приемных семей, опекунов и усыновителей. С учетом районного коэффициента сумма выплат достигла 30 982,97 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.

Как пояснили в Соцфонде, более 236 тысяч рублей могут получить те, кто взял на воспитание ребенка с инвалидностью, старше 7 лет или двух и более детей, являющихся друг другу братьями и сестрами. Уточняется, что выплата положена на каждого ребенка.

Важным условием для получения пособий является то, что опекун или усыновитель должен быть гражданином России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.