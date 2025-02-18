Размер пособий для приемных семей Башкирии превысит 30 тысяч рублей

Как пояснили в Соцфонде, более 236 тысяч рублей могут получить те, кто взял на воспитание ребенка с инвалидностью, старше 7 лет или двух и более детей, являющихся друг другу братьями и сестрами. Уточняется, что выплата положена на каждого ребенка.