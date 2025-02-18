Размер пособий для приемных семей Башкирии превысит 30 тысяч рублей

В Башкирии с 1 февраля вырос размер единовременных пособий для приемных семей, опекунов и усыновителей. С учетом районного коэффициента сумма выплат достигла 30 982,97 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.
Как пояснили в Соцфонде, более 236 тысяч рублей могут получить те, кто взял на воспитание ребенка с инвалидностью, старше 7 лет или двух и более детей, являющихся друг другу братьями и сестрами. Уточняется, что выплата положена на каждого ребенка.
Важным условием для получения пособий является то, что опекун или усыновитель должен быть гражданином России.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.