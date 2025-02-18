В Омске автобусы до кладбищ на Радоницу пустят заранее

В администрации Омска подготовили проект постановления, регламентирующий организацию Дня поминовения усопших (Радоницы) в 2025 году. В этом году она пройдёт во вторник, 29 апреля.
Как следует из документа, общественный транспорт до 11 муниципальных кладбищ, включая Ново-Кировское, Северо-Восточное, Старо-Восточное, Западное и другие, будет курсировать не только 29 апреля, но и в предшествующие выходные — 26 и 27 апреля. Количество автобусов и маршруток пока уточняется.
Для удобства посетителей городские службы заранее проведут санитарную уборку кладбищ, подготовят пешеходные дорожки и парковочные зоны, а также установят биотуалеты. Работы должны быть завершены до 26 апреля.
С 25 апреля по 2 мая рядом с кладбищами будет работать выездная торговля ритуальными принадлежностями. В сам день Радоницы у семи кладбищ, включая Ново-Южное, Ново-Кировское и Западное, выставят полицейские посты. Также запланированы дежурства бригад скорой помощи и нарядов ГИБДД на дорогах, ведущих к местам поминовения.