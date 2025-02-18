В Омске автобусы до кладбищ на Радоницу пустят заранее

Как следует из документа, общественный транспорт до 11 муниципальных кладбищ, включая Ново-Кировское, Северо-Восточное, Старо-Восточное, Западное и другие, будет курсировать не только 29 апреля, но и в предшествующие выходные — 26 и 27 апреля. Количество автобусов и маршруток пока уточняется.