Зачем люди выдумали офисный брак?

Нет, конечно, когда-то я была молода и наивна. Когда-то я тоже очень хотела дружить с разными интересными мужчинами. И да, удобнее всего делать это было на работе: все же мы проводим там до фига времени — гораздо больше, чем эта работа того заслуживает, к слову. И, в общем, поначалу у меня все даже неплохо складывалось. С одним очень умным молодым человеком мы сидели в одном кабинете, а с другим я постоянно пересекалась по техническим вопросам, и часто возникала необходимость обсудить детали за обедом. Мы все очень мило общались. Какое-то время. А потом один позвал меня замуж, а другой — в любовницы (жена у него уже была — вот незадача). С одним стало ужасно неловко работать за соседними столами, а другой вообще чуть не разрушил мою репутацию, принявшись таскать мне букет за букетом. Мужем моим, к слову, в последующем тоже стал «друг». Мы приятельствовали онлайн почти год, поверяли друг другу разные секреты, советовались по разным вопросам, в том числе личным, а потом встретились и дружить почему-то уже не получилось, зато получилось родить детей и купить общую квартиру.