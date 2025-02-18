Ушел на работу и не вернулся. Без вести пропавшего 23-летнего мужчину ищут в Иркутске

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести в Иркутске 23-летнего Павла Рукавишникова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
— Последний раз его видели 10 февраля на улице Пржевальского 83а города Иркутска, откуда он ушел. До настоящего момента его местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.
Как рассказала КП-Иркутск сестра молодого человека, которая обратилась с заявлением в полицию, ее брат никогда ранее не пропадал. В день своего исчезновения Павел вышел из дома и направился в сторону авиазавода, где он работает. Однако до места назначения не добрался.
Приметы пропавшего: на вид 20−25 лет, рост около 190 сантиметров, волосы темно-русые. Был одет в черную шапку, куртку, серый свитер, джинсы и берцы черного цвета, темно-зеленый шарф.