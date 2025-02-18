Ушел на работу и не вернулся. Без вести пропавшего 23-летнего мужчину ищут в Иркутске

Как рассказала КП-Иркутск сестра молодого человека, которая обратилась с заявлением в полицию, ее брат никогда ранее не пропадал. В день своего исчезновения Павел вышел из дома и направился в сторону авиазавода, где он работает. Однако до места назначения не добрался.