Массовое размножение саранчи прогнозируется в Иркутской области летом 2025

Социальные сети и средства массовой информации заполнили новости о том, что летом 2025 года в Приангарье ожидается нашествие саранчи. Как сообщили КП-Иркутск в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области, нарастание численности и массовое размножение нестадных видов саранчовых и правда может случиться, однако это лишь возможный исход событий.
— Осенью 2024 специалисты провели обследования на площади 8,46 тысячи гектаров с целью обнаружения кубышек саранчовых вредителей. Капсулы с отложенными яйцами выявлены на 7,38 тысячи га со средневзвешенной численностью 2,16 экземпляров на квадратный метр. Максимальная численность 4,55 экз./м2 выявлена на площади 245 га в Иркутском районе, — рассказали об итогах в Россельхозцентре.
В это время КП-Иркутск обратилась за комментарием к Аркадию Матвееву, декану, заведующему кафедрой «Зоологии позвоночных и экологии» в Иркутском госуниверситете, доктору биологических наук, профессору. Он сообщил, что о нашествии еще рано говорить.
— Все зависит от летней погоды. А если говорить конкретнее, то она должна быть очень теплой и сухой, так как только во время жары и засухи многократно возрастает успешность размножения саранчи, — прокомментировал Аркадий Матвеев.
Соответственно, прогноза о том, какой будет погода летом, еще нет. А это значит, что и переживать пока рано. Однако специалисты следят за обстановкой, при необходимости примут соответствующие меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что экзотические растения и продукты хотели ввезти в Иркутск из Вьетнама.