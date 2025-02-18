Омская «G-Drive Арена» стала лучшей в КХЛ по мнению игроков и тренеров

Участники опроса отмечали, что каждый матч на омской земле превращался в праздник. Организаторы предлагали массу ярких задумок перед началом матчей: гостей радовали звезды спорта, музыканты разных жанров. Кроме этого, оценивалась посещаемость арены, внутреннее оснащение и комфорт для игроков и зрителей.