Омская «G-Drive Арена» стала лучшей в КХЛ по мнению игроков и тренеров

Опрос среди генеральных менеджеров лиги проводился с середины октября до начала января. В нем приняли участие 22 клуба КХЛ. По итогам голосования «Спорт-Экспресса» омская «G-Drive Арена» набрала 16 голосов из 22 возможных.
Участники опроса отмечали, что каждый матч на омской земле превращался в праздник. Организаторы предлагали массу ярких задумок перед началом матчей: гостей радовали звезды спорта, музыканты разных жанров. Кроме этого, оценивалась посещаемость арены, внутреннее оснащение и комфорт для игроков и зрителей.
Сам опрос включал 52 вопроса, которые касались разных аспектов. Оценивались также тренерский состав и мастерство игроков. Так, омский форвард Рид Буше стал лучшим в списке по точности кистевого броска.
Поздравляем омичей, наших хоккеистов, а также коллектив «G-Drive Арены» с заслуженной победой!
Ранее мы рассказывали, что омский «Авангард» продлил контракт с капитаном Дамиром Шарипзяновым.