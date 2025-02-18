Около кафе на Мещере, где провалился нижегородец, стартовал ремонт

Напомним, что инцидент произошел 13 февраля в районе дома № 13а на улице Керченской. 30-летний мужчина шел на работу, сокращая путь по газону, где, предположительно, проходят подземные коммуникации. Внезапно земля под ногами рухнула, и нижегородец оказался на 10-метровой глубине. Видео происшествия опубликовали позже в соцсетях. Следователи СК и прокуратуры Нижегородской области начали проверку.