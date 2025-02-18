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Около кафе на Мещере, где провалился нижегородец, стартовал ремонт

Ранее на участке просел грунт в тот момент, когда там проходил пешеход.

Источник: АО "Нижегородский Водоканал"

Коммунальщики начали капремонт участка канализации на улице Керченской в Нижнем Новгороде, где ранее под землю провалился мужчина. Об этом сообщает АО «Нижегородский Водоканал».

Работы проходят в районе дома № 13А по Керченской улице, около кафе быстрого питания. Коммунальщикам предстоит капитально отремонтировать шестиметрвоый участок коллектора диаметром 2000 мм, где до этого «просел грунт».

Как отмечается, данный участок канализации был построен в 1971 году и с тех пор капитально не ремонтировался. В результате износ на некоторых участках коллектора достиг 95%.

«Подрядчикам предстоит провести строительно-монтажные работы в стеснённых условиях городской застройки и проезжей части автодороги на глубине залегания трубопровода около 9 метров и ввиду отсутствия возможности полного вывода из работы указанного коллектора», — пояснили в компании.

Напомним, что инцидент произошел 13 февраля в районе дома № 13а на улице Керченской. 30-летний мужчина шел на работу, сокращая путь по газону, где, предположительно, проходят подземные коммуникации. Внезапно земля под ногами рухнула, и нижегородец оказался на 10-метровой глубине. Видео происшествия опубликовали позже в соцсетях. Следователи СК и прокуратуры Нижегородской области начали проверку.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде улицу Бекетова затопило из-за повреждения трубопровода во время буровых работ.

ЖКХ