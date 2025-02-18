Суд обязал донские управляющие компании выплатить более 13 миллионов рублей гарантирующему поставщику

В число самых крупных должников, в отношении которых ведется исполнительное производство, вошли четыре компании. ООО «УК “МИР”» из донской столицы имеет задолженность в размере 3,1 млн рублей, ООО «УЮТНЫЙ МИР» из Таганрога — 2,6 млн рублей. За ООО УК «Белокалитвинская» из Белокалитвинского района числится задолженность в размере 2,5 рублей, а за ООО «УК ФОРТИС» из Ростова — 1,6 млн рублей.