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Суд обязал донские управляющие компании выплатить более 13 миллионов рублей гарантирующему поставщику

Исполнительное производство открыто в отношении крупных должников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжается активная работа по взысканию задолженности с управляющих организаций региона в пользу «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Так, в январе 2025 года были отсужены и находятся в исполнительном производстве 13,4 млн рублей. Эти средства будут принудительно взысканы судебными приставами.

В число самых крупных должников, в отношении которых ведется исполнительное производство, вошли четыре компании. ООО «УК “МИР”» из донской столицы имеет задолженность в размере 3,1 млн рублей, ООО «УЮТНЫЙ МИР» из Таганрога — 2,6 млн рублей. За ООО УК «Белокалитвинская» из Белокалитвинского района числится задолженность в размере 2,5 рублей, а за ООО «УК ФОРТИС» из Ростова — 1,6 млн рублей.

Также в настоящее время на рассмотрении суда находятся иски к исполнителям коммунальных услуг на общую сумму 17,2 млн рублей.

Отмечается, что гарантирующий поставщик совместно с правоохранительными органами и представителями Государственной жилищной инспекции проводит проверки в отношении управляющих компаний-должников.

Представители «ТНС энерго Ростов-на-Дону» призывает дончан внимательно подходить к выбору управляющей компании и регулярно уточнять сведения о ее задолженности перед ресурсоснабжающими организациями во избежание нецелевого расходования средств на оплату коммунальных услуг.