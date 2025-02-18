Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области превысила эпидпорог на 2,9%

В Ростовской области с 10 по 16 февраля эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди взрослых оказался превышен на 2,9%, в целом же рост заболеваемости произошел во всех возрастных группах. По Ростову допустимая норма была превышена на 38%, сообщили в Роспотребнадзоре.