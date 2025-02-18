Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области превысила эпидпорог на 2,9%

В Ростовской области с 10 по 16 февраля эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди взрослых оказался превышен на 2,9%, в целом же рост заболеваемости произошел во всех возрастных группах. По Ростову допустимая норма была превышена на 38%, сообщили в Роспотребнадзоре.
— За неделю в структуре инфекций фиксировали вирусы негриппозной этиологии (риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус). Также отмечались случаи гриппа А и В, — говорится в информации надзорного ведомства.
Жителям Дона советуют уделять внимание здоровью и соблюдать меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы, а также по возможности держаться подальше от заболевших и избегать скопления людей.
При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно сразу же обратиться к врачу. До прибытия медика нужно часто пить теплые напитки и соблюдать респираторный этикет.