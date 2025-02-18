Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокурор Швед: население Беларуси могло быть 17 миллионов человек

Генпрокурор сказал, что без войны население Беларуси сейчас достигло бы 17 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Численность населения Беларуси к 2025 году достигла бы 17 миллионов человек, если бы не было Великой Отечественной войны. Об этом сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает пресс-служба ведомства.

Так глава Генпрокуратуры подчеркнул, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, нежели предпологалось раньше. На это указывают как результаты расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, так и результаты реализации национального научного проекта «Геноцид гражданского населения БССР в годы Великой Отечественной войны: историко-правовая оценка».

По данным исследований, к настоящему времени население Беларуси составляло бы около 17 миллионов человек, если бы не началась война.

— То есть на 80% больше современной численности жителей страны. В связи с этим экономика страны недополучает около половины валового внутреннего продукта ежегодно, — подчеркнул генпрокурор.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ответственных за геноцид белорусского народа.

И мы писали, что Верховный суд рассмотрит третье уголовное дело о геноциде белорусского народа.

Между тем Брестская крепость может быть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.