Генпрокурор Швед: население Беларуси могло быть 17 миллионов человек

Численность населения Беларуси к 2025 году достигла бы 17 миллионов человек, если бы не было Великой Отечественной войны. Об этом сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает пресс-служба ведомства.
Так глава Генпрокуратуры подчеркнул, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, нежели предпологалось раньше. На это указывают как результаты расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, так и результаты реализации национального научного проекта «Геноцид гражданского населения БССР в годы Великой Отечественной войны: историко-правовая оценка».
По данным исследований, к настоящему времени население Беларуси составляло бы около 17 миллионов человек, если бы не началась война.
— То есть на 80% больше современной численности жителей страны. В связи с этим экономика страны недополучает около половины валового внутреннего продукта ежегодно, — подчеркнул генпрокурор.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ответственных за геноцид белорусского народа.
И мы писали, что Верховный суд рассмотрит третье уголовное дело о геноциде белорусского народа.
Между тем Брестская крепость может быть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.