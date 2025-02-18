Омбудсмен Эпова контролирует ситуацию, связанную с гибелью ребенка в Забайкалье

— В ходе проверки выяснилось, что у ребенка ранее были обнаружены телесные повреждения. Эти материалы переданы в Следком для дальнейшего расследования. Хочу заверить, что детям из этой семьи будет оказана вся необходимая помощь. Ведомство тщательно оценит работу органов опеки и проконтролирует ход расследования. Я лично нахожусь на связи с семьей и держу ситуацию на особом контроле, — прокомментировала Наталья Эпова.