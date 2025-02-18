Омбудсмен Эпова контролирует ситуацию, связанную с гибелью ребенка в Забайкалье

В Читинском районе продолжают разбираться в обстоятельствах смерти пятилетнего ребенка. Как ранее сообщала КП-Иркутск, вечером 15 февраля 2025 бригада скорой помощи отправилась по вызову. Когда они прибыли на место происшествия, у пострадавшего наступила клиническая смерть. Не помогла даже реанимация.
Следователи начали выяснять, что именно произошло, завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На сегодняшний день известно, что погибший воспитывался в приемной семье. Опекунов и жителей села вызвали на допрос. Ситуацию прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Наталья Эпова.
— В ходе проверки выяснилось, что у ребенка ранее были обнаружены телесные повреждения. Эти материалы переданы в Следком для дальнейшего расследования. Хочу заверить, что детям из этой семьи будет оказана вся необходимая помощь. Ведомство тщательно оценит работу органов опеки и проконтролирует ход расследования. Я лично нахожусь на связи с семьей и держу ситуацию на особом контроле, — прокомментировала Наталья Эпова.
Напомним, по одной из версий, опубликованных в социальных сетях, причиной гибели ребенка стало жесткое обращение опекунов. Однако на данный момент это непроверенная информация. Тело отправят на судебно-медицинскую экспертизу — это поможет установить точную причину смерти.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что без вести пропавшего 23-летнего мужчину ищут в Иркутске.