Башкирию за прошлый год покинули более 114 тыс. человек

С января по ноябрь 2024 года Башкирию покинули 114 008 человек, сообщает Башстат. За тот же период в республику прибыли 112 506 человек, что привело к миграционной убыли в 1 502 человека, или 4 на 10 тыс. населения.
Несмотря на отрицательный миграционный баланс, ситуация улучшилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда убыль составляла 6,6 на 10 тыс. населения (2 452 человека).
Наиболее сложная ситуация с миграционной убылью зафиксирована в Ермекеевском районе — 176 на 10 тыс. жителей, Федоровском — 158,2, Куюргазинском — 153,1, Мишкинском — 147,3 и Мечетлинском — 144,1 районах.
В то же время положительная динамика наблюдается в следующих раойнах: Уфимском — 201,7 на 10 тыс., Иглинском — 102,3, Стерлитамакском — 48,6 и Краснокамском — 2,2. Среди городов лидерами по миграционному приросту стали Уфа — 55, Октябрьский — 41,8 и Стерлитамак — 35,5.