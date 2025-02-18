В Казани назвали лауреатов премии имени Мусы Джалиля

Напомним, премия имени Мусы Джалиля вручается с 1997 года. За это время ее лауреатами стали такие выдающиеся личности, как поэты Разиль Валеев и Роберт Миннуллин, композитор Рашид Абдуллин, скульптор Василь Маликов и многие другие. Премия поддерживает цели национального проекта «Молодежь и дети», создавая условия для самореализации молодого поколения. В этом году она вновь подтвердила свой статус как одной из самых значимых культурных инициатив в Татарстане.