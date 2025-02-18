В Казани назвали лауреатов премии имени Мусы Джалиля

В столице Татарстана подвели итоги престижной премии имени Мусы Джалиля, которая вручается раз в два года за выдающиеся достижения в работе с молодежью и вклад в развитие культуры, науки и искусства. В этом году на конкурс поступило 30 заявок, из которых жюри допустило к рассмотрению 28 работ.
Свои проекты представили участники из семи муниципалитетов Татарстана, включая Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабугу и Зеленодольск, а также одну работу из Москвы. Наибольший интерес соискателей вызвали номинации «Общественная деятельность» и «Музыкальное искусство».
По решению жюри были определены четыре победителя. Дания Галяутдинова, поэт и член Союза писателей Татарстана, отмечена за книгу «Бөртекләп җыелган гомер» и подборку стихов в сборнике «Күңелгә илһам килә». Ее творчество стало важным вкладом в развитие татарской литературы. Булат Гатауллин, актер Казанского ТЮЗа им. Габдуллы Кариева, и Айвар Гимаев, артист театра кукол «Экият», разделили награду за вклад в развитие театрального искусства для детей и молодежи. Зульфат Фахразиев, пианист и заведующий кафедрой Казанской консерватории, удостоен премии за достижения в музыкальном искусстве.
Напомним, премия имени Мусы Джалиля вручается с 1997 года. За это время ее лауреатами стали такие выдающиеся личности, как поэты Разиль Валеев и Роберт Миннуллин, композитор Рашид Абдуллин, скульптор Василь Маликов и многие другие. Премия поддерживает цели национального проекта «Молодежь и дети», создавая условия для самореализации молодого поколения. В этом году она вновь подтвердила свой статус как одной из самых значимых культурных инициатив в Татарстане.