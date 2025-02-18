Минтруда Беларуси сказало про отцовский отпуск 14 дней

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили белорусам о так называемом отцовском отпуске, передает телеграм-канал ведомства.
Так, в Беларуси для молодых отцов предусмотрен специальный отпуск. Получить «отцовский» может папа новорожденного ребенка, но только в первые шесть месяцев после рождения ребенка. Эти две недели дают для того, чтобы молодой отец мог помочь маме их малыша в уходе за ребенком.
— Срок такого отпуска — до 14 дней, — прокомментировали в Минтруда.
При этом в Беларуси продолжительность отцовского отпуска может быть и больше двух недель, если это предусмотрено коллективным договором по месту работы. Кроме продолжительности такого отпуска для молодых отцов могут быть в локальных документах увеличены его оплата и быть предоставлены другие социальные гарантии.
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