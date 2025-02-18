Минтруда Беларуси сказало про отцовский отпуск 14 дней

При этом в Беларуси продолжительность отцовского отпуска может быть и больше двух недель, если это предусмотрено коллективным договором по месту работы. Кроме продолжительности такого отпуска для молодых отцов могут быть в локальных документах увеличены его оплата и быть предоставлены другие социальные гарантии.