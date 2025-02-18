Водителям из Усолья-Сибирского выплатили долги по зарплате

Водителям городских пассажирских маршрутов выплатили долг по зарплате в Усолье-Сибирском. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, ранее работодатели не учитывали районный коэффициент и северную надбавку, положенные сотрудникам.