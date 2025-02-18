Водителям из Усолья-Сибирского выплатили долги по зарплате

Водителям городских пассажирских маршрутов выплатили долг по зарплате в Усолье-Сибирском. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, ранее работодатели не учитывали районный коэффициент и северную надбавку, положенные сотрудникам.
— В ходе проверки выявлены нарушения трудовых прав. В отношении двух организаций прокуратура города приняла меры реагирования. Требования удовлетворили, водителям пересчитали зарплату, — прокомментировали в ведомстве.
Известно, что общая сумма задолженности составила более 70 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что выпускницу Иркутского медколледжа Елизавету Стогову наградили медалью Луки Крымского за помощь бойцам в зоне СВО. Врач отправилась «за ленточку» в феврале 2023.