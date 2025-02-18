Разработан подход, позволяющий определять диету человека по обрывкам ДНК

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи разработали подход, позволяющий определять диету произвольного человека по обрывкам ДНК человеческого, бактериального и пищевого происхождения, присутствующим в его метагеноме. Об этом сообщила пресс-служба Института системной биологии (ISB).
«Десятилетиями специалистам в области диетических исследований приходилось опираться на дневники участников экспериментов и результаты их опросов, чье ведение и прохождение требует усилий со стороны добровольцев. Мы разработали подход, позволяющий определять диету по образцам метагенома из органов пищеварения, что является более удобной альтернативой для уже существующих подходов», — пояснил доцент ISB Кристиан Динер.
Подход опирается на гигантскую базу данных, которая позволяет соотнести свыше 400 разновидностей пищи с переменами в устройстве метагенома органов пищеварения, связанными с поеданием этих продуктов. Метагеномом ученые называют набор всех обрывков ДНК животного, растительного, бактериального происхождения, попавших в кишечник индивида вместе с пищей или выделенных из клеток индивида в результате жизнедеятельности.
Исследователи предположили, что изменения в структуре метагенома, связанные с употреблением конкретных видов пищи, будут достаточно уникальными для того, чтобы их можно было отличить друг от друга и понять, какие типы продуктов поедали испытуемые перед проведением теста или эксперимента. Руководствуясь этими соображениями, исследователи проанализировали собранную базу данных, включающую свыше 300 млрд «букв» ДНК-нуклеотидов, при помощи методов биоинформатики.
Проведенный анализ позволил ученым разработать алгоритм, способный определять с достаточно высокой точностью набор продуктов и блюд, которые недавно употреблял тот или иной человек, по набору обрывков ДНК в его метагеноме. Работу этого подхода Динер и его коллеги успешно проверили на образцах кишечного метагенома, полученных от 60 младенцев, а также 350 взрослых жителей Соединенных Штатов.
Как надеются исследователи, разработанный ими подход позволит упростить сбор информации о диете участников различных наблюдений и клинических испытаний, а также даст ученым возможность проверять результаты анкетирования и опросов добровольцев. В дополнение он позволяет выявлять присутствие в пище неизвестных добавок и компонентов, ДНК из сырья для производства которых может сохраняться в приготовленных продуктах, подытожили исследователи.