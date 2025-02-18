Разработан подход, позволяющий определять диету человека по обрывкам ДНК

Проведенный анализ позволил ученым разработать алгоритм, способный определять с достаточно высокой точностью набор продуктов и блюд, которые недавно употреблял тот или иной человек, по набору обрывков ДНК в его метагеноме. Работу этого подхода Динер и его коллеги успешно проверили на образцах кишечного метагенома, полученных от 60 младенцев, а также 350 взрослых жителей Соединенных Штатов.