Белорусы не смогут выбрасывать старую мебель, оконные рамы и двери по-обычному

В Беларуси запрещено выбрасывать, просто выставив к мусорке, старую мебель, оконные рамы и двери, передает БелТА.
Так, специалисты Оператора вторичных материальных ресурсов обратили внимание на то, что утилизировать старую мебель, деревянные оконные рамы и прочие древесные отходы в Беларуси необходимо специальным способом. Просто выставив к мусорным контейнерам, утилизировать древесные отходы нельзя.
Это регламентируют новые технические требования, согласно которым к древесным отходам относят все, что когда-то было деревом. В частности, специальным образом сейчас следует утилизировать оконные рамы, двери, полы, мебель из ДСП и древесины, фанеру, обрезки досок, остатки деревообработки, а также стволы спиленных деревьев, корни и пни. На госпредприятии отметили, что уже материалы переработки отходов натуральной древесины могут быть использованы для изготовления топливных гранул, бумаги, компоста, мульчи и иных полезных материалов.
При этом просто выставить на мусорную площадку, выбросить в контейнеры для вторичных ресурсов (ВМР) или контейнеры для обычного мусора (ТКО), данные древесные отходы нельзя.
Оконные рамы, двери, фанеру и иные вышеперечисленные материалы и предметы белорусам необходимо отправлять на площадки для крупногабаритных отходов. Еще такие вещи могут быть помещены в контейнеры-бункеры или контейнерами под мультилифт, объем которых составляет от шести кубических метров. Такие спецконтейнеры устанавливаются по заявкам.
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