Белорусы не смогут выбрасывать старую мебель, оконные рамы и двери по-обычному

Это регламентируют новые технические требования, согласно которым к древесным отходам относят все, что когда-то было деревом. В частности, специальным образом сейчас следует утилизировать оконные рамы, двери, полы, мебель из ДСП и древесины, фанеру, обрезки досок, остатки деревообработки, а также стволы спиленных деревьев, корни и пни. На госпредприятии отметили, что уже материалы переработки отходов натуральной древесины могут быть использованы для изготовления топливных гранул, бумаги, компоста, мульчи и иных полезных материалов.