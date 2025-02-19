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Кроссворд на 19 февраля 2025

Ежегодно 19 февраля в России отмечается День орнитолога — профессиональный праздник специалистов, изучающих птиц. Проверьте свою эрудицию и узнайте больше об орнитологии с помощью нашего кроссворда.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.