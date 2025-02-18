В Петербурге отметили 160-летие полуденного выстрела из пушки

Инициатором идеи о проведении церемонии полуденного выстрела был французский астроном, академик Российской академии наук Жозеф Никола Делиль. В 1735 году он предложил производить выстрел из Адмиралтейства в полдень по сигналу из обсерватории, расположенной на башне Кунсткамеры. Первый выстрел из пушки, возвещающий о наступлении полудня, прозвучал в Санкт-Петербурге 6 (18) февраля 1865 года во дворе Адмиралтейства в 12:00.
В 1934 году по указу русского революционера С. М. Кирова было принято решение отказаться от полуденных выстрелов как от устаревшей практики. Однако 23 июня 1957 года, в честь празднования 250-летия города, традиция была восстановлена.
С 2008 года полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости стал частью городской традиции. Это было закреплено в главном документе города — Уставе Санкт-Петербурга. В 2024 году историки совместно с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации изучили архивы и традицию полуденного выстрела из сигнальных орудий. Первые полуденные выстрелы производились из центрального двора Адмиралтейства, а затем — с разных бастионов Петропавловской крепости. Со временем исторической традицией стал сигнал орудий именно с территории крепости на Заячьем острове.
Интересным фактом является, что именно выстрел пушки в дореволюционном Петербурге служил сигналом к началу масленичных гуляний.
Многие ветераны принимали участие в этой городской традиции. Так, 24 июля 2022 года в Петропавловской крепости в честь 100-летнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны и подразделений особого риска, подполковника медицинской службы в отставке Веры Кузьминой прозвучал полуденный выстрел. Семейная пара петербургских ветеранов произвела выстрел в честь 79-й годовщины окончания Ленинградской битвы — Елена и Валентин Божуковы прожили вместе более 60 лет. На 80-ю годовщину снятия блокады была приглашена Екатерина Тутурова, награжденная медалью «За оборону Ленинграда», а также блокадница Руфима Иванова в честь 81-й годовщины «выстрелила» из пушки бастиона.
В честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от морской блокады произвел полуденный выстрел ветеран Великой Отечественной войны, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеран военной службы, ветеран труда, награжденный орденом Трудового Красного Знамени Николай Колесник.
Помимо ветеранов, выстрел совершали многие другие выдающиеся личности. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в День рождения — 4 апреля 2022 года осуществил полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
19 июля 2022 года в Петропавловской крепости состоялась церемония вручения бронзового бюста Петра Великого Анинскому дацану (Бурятия). Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона произвел Легцок лама Дарижапов.
17 октября 2023 года заместитель руководителя Канцелярии Объединенного совещания Центрального Комитета Коммунистической партии Китая по работе с обращениями граждан Фань Сяомао посетил крепость. В рамках укрепления дружественных отношений между Россией и Китаем Фань Сяомао было предоставлено почетное право произвести полуденный выстрел из сигнального орудия с Нарышкина бастиона.
В День смеха в полдень прозвучал выстрел. Это событие было организовано королем «Смешного фестиваля» Сергеем Селиным и художественным руководителем театра «Мимигранты» Александром Плющом. В мероприятии приняли участие клоун-мим-театр «Мимигранты», шоу барабанщиц «Феерия» и студия театра и кино «Лица».