В Петербурге отметили 160-летие полуденного выстрела из пушки

С 2008 года полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости стал частью городской традиции. Это было закреплено в главном документе города — Уставе Санкт-Петербурга. В 2024 году историки совместно с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации изучили архивы и традицию полуденного выстрела из сигнальных орудий. Первые полуденные выстрелы производились из центрального двора Адмиралтейства, а затем — с разных бастионов Петропавловской крепости. Со временем исторической традицией стал сигнал орудий именно с территории крепости на Заячьем острове.