Ответы на кроссворд на 19 февраля 2025: интересные факты про День орнитолога

Ян Флеминг, увлечённый орнитологией во время своего пребывания на Ямайке, выбрал имя Джеймса Бонда для главного героя своего романа «Казино “Рояль”», думая, что оно звучит достаточно обычно. В двадцатом фильме Бондианы «Умри, но не сейчас» агент 007 оказывается на Кубе в роли орнитолога и берёт с собой книгу настоящего Джеймса Бонда. Личное знакомство Флеминга с реальным Бондом произошло 5 февраля 1964 года, когда орнитолог посетил писателя в его доме Goldeneye на Ямайке. В качестве подарка Флеминг передал ему свой новый роман с посвящением: «Настоящему Джеймсу Бонду от похитителя его личности».