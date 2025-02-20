Ответы на кроссворд на 19 февраля 2025: интересные факты про День орнитолога

По горизонтали:
Герб.
В 2017 году был разработан цифровой герб Российской Федерации. Создание цифровой версии стало необходимым из-за маленького размера современных экранов. Новая адаптированная версия герба обеспечивает хорошую читаемость на экранах различных размеров и разрешений. Изображение герба распространяется бесплатно в рамках единой дизайн-системы для государственных и региональных сайтов и уже используется на официальных интернет-ресурсах президента России и Совета Федерации.
Баклан.
В 13 районах Японии и в нескольких местах Китая местные жители продолжают традицию ловли рыбы с помощью японских бакланов.
Пингвин.
Официальным талисманом Linux является Tux — пухлый и довольный пингвин, созданный Ларри Юингом в 1996 году. Идея использования пингвина в качестве символа принадлежит Линусу Торвальдсу, разработчику ядра Linux. Tux стал известным персонажем в ряде игр и программ, таких как SuperTux, SuperTuxKart, Tux Racer и Tux Paint, что способствовало его популярности среди пользователей Linux.
Ибис.
Древнеегипетский бог Тот олицетворяет мудрость, знания, Луну, а также государственный и мировой порядок. Он является одним из самых ранних богов Древнего Египта и обычно изображается в виде человека с головой ибиса, держащего в руках посох и анх.
Страус.
В настоящее время страусы разводятся в основном для получения высококачественной кожи и нежирного мяса, которое содержит минимальное количество холестерина. Страусы также производят яйца и перья. Перья, как правило, аккуратно срезаются один-два раза в год, близко к коже. Для этой процедуры подходят только страусы в возрасте от двух лет и старше, так как у молодых птиц перья не имеют коммерческой ценности.
По вертикали:
Голубь.
Голубиная почта была самым быстрым методом общения до изобретения телеграфа в середине XIX века.
Бонд.
Ян Флеминг, увлечённый орнитологией во время своего пребывания на Ямайке, выбрал имя Джеймса Бонда для главного героя своего романа «Казино “Рояль”», думая, что оно звучит достаточно обычно. В двадцатом фильме Бондианы «Умри, но не сейчас» агент 007 оказывается на Кубе в роли орнитолога и берёт с собой книгу настоящего Джеймса Бонда. Личное знакомство Флеминга с реальным Бондом произошло 5 февраля 1964 года, когда орнитолог посетил писателя в его доме Goldeneye на Ямайке. В качестве подарка Флеминг передал ему свой новый роман с посвящением: «Настоящему Джеймсу Бонду от похитителя его личности».
Ворон.
В скандинавской мифологии Хугин и Мунин представляют собой пару воронов, которые путешествуют по миру Мидгарда и сообщают богу Одину о происходящих событиях. Древнеисландские названия этих воронов имеют глубокий смысл: Хугин означает «мыслящий», а Мунин — «помнящий». Их функции, как посланников верховного бога, связаны с шаманскими традициями и символикой германских народов, где вороны ассоциируются с тайными знаниями.
Сова.
Афина выделяется среди древнегреческих богинь своей уникальной внешностью и мужскими атрибутами. Она часто изображается с копьём в руках и коринфским шлемом на голове. Также Афина сопровождается священными животными: совой, символизирующей мудрость, и змеей, олицетворяющей перерождение и вечность.
Феникс.
В христианской традиции феникс является символом вечной жизни, воскрешения и веры, олицетворяя триумф над смертью. В раннем христианстве изображение феникса часто встречается на погребальных плитах. На Руси феникс имел аналоги в виде жар-птицы и финиста, которые также ассоциировались с возрождением.
Интересные факты о птицах:
- Птицы стали ключевыми образами в ряде известных кинофильмов, среди которых выделяется классическая работа Альфреда Хичкока «Птицы». В этом фильме пернатые животные нападают на людей, врезаясь в окна и стены зданий. Режиссер стремился провести параллели между поведением людей и птиц: в первой части фильма люди содержат птиц в клетках, а во второй — сами становятся пленниками, запертыми в автомобилях и домах. Особое внимание уделяется схожести некоторых жестов персонажей с поведением птиц.
- Обыкновенная сорока является единственной птицей, которая прошла зеркальный тест, созданный в 1970 году психологом Гордоном Гэллапом-младшим. Этот тест служит для определения способности животных распознавать себя в зеркале, что считается основным признаком самосознания.
- В Великобритании вплоть до 1987 года канарейки использовались для обнаружения рудничного газа. Эти птицы, обладая быстрым метаболизмом и интенсивным дыханием, очень чувствительны к ядовитым газам, таким как метан и угарный газ, и могут погибнуть даже от незначительных примесей. Шахтеры брали с собой клетку с канарейкой в шахту и следили за ее состоянием в процессе работы. Канарейки также использовались горноспасателями, которые спускались в аварийные шахты, для оценки их безопасности.
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