Весной в зоне паводка могут оказаться до 38 населенных пунктов Воронежской области

По данным Воронежского гидрометцентра, по состоянию на первую декаду февраля, на территории области складывается благоприятная гидрометеорологическая обстановка. Но это не значит, что не будет никаких подтоплений из-за паводка.
— Нельзя полностью исключить вероятность выпадения значительного количества осадков в оставшемся периоде февраля и в марте. Кроме того, возможно резкое повышение температуры воздуха, что может привести к неблагоприятному сценарию развития паводковой обстановки — и в зоне возможного затопления может оказаться до 38 населенных пунктов в 14 районах области, — считает начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.
Региональные власти в связи с этим напомнили владельцам домов, построенных в прибрежных зонах, о страховке.
— Прошу через глав сел довести информацию до тех, кто построился в угрожаемых зонах, — если у них не будет договоров страхования, мы компенсировать их урон имуществу не будем, — отметил губернатор Александр Гусев.