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Весной в зоне паводка могут оказаться до 38 населенных пунктов Воронежской области

Владельцам домов в прибрежных зонах напомнили о страховке.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 59% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

По данным Воронежского гидрометцентра, по состоянию на первую декаду февраля, на территории области складывается благоприятная гидрометеорологическая обстановка. Но это не значит, что не будет никаких подтоплений из-за паводка.

— Нельзя полностью исключить вероятность выпадения значительного количества осадков в оставшемся периоде февраля и в марте. Кроме того, возможно резкое повышение температуры воздуха, что может привести к неблагоприятному сценарию развития паводковой обстановки — и в зоне возможного затопления может оказаться до 38 населенных пунктов в 14 районах области, — считает начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.

Региональные власти в связи с этим напомнили владельцам домов, построенных в прибрежных зонах, о страховке.

— Прошу через глав сел довести информацию до тех, кто построился в угрожаемых зонах, — если у них не будет договоров страхования, мы компенсировать их урон имуществу не будем, — отметил губернатор Александр Гусев.