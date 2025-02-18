Весной в зоне паводка могут оказаться до 38 населенных пунктов Воронежской области

— Нельзя полностью исключить вероятность выпадения значительного количества осадков в оставшемся периоде февраля и в марте. Кроме того, возможно резкое повышение температуры воздуха, что может привести к неблагоприятному сценарию развития паводковой обстановки — и в зоне возможного затопления может оказаться до 38 населенных пунктов в 14 районах области, — считает начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.