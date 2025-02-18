«Автодор» поднял тарифы на проезд по трассе М-11 «Нева»

Стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» выросла с 17 февраля. Например, за поездку от Солнечногорска до Петербурга с понедельника по четверг придется выложить 3550 рублей, а это на 320 рублей больше, чем было ранее. К слову, проезд подорожал также на М-4 и М-12. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».
— В среднем стоимость одного пройденного километра по сети трасс компании увеличилась в пределах инфляции и, в зависимости от дороги, осталась значительно ниже предельных значений, установленных законодательством, — указали в пресс-службе.
Для тех, кто пользуется транспондерами с подключенной максимальной скидкой, проезд будет обходиться дешевле: по М-11 «Нева» — 3018 рублей, по М-4 «Дон» — 3919 рублей, по М-12 «Восток» — 4101 рубль. Кстати, абонементы на проезд продолжат действовать на многих платных участках.