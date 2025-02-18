«Автодор» поднял тарифы на проезд по трассе М-11 «Нева»

Стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» выросла с 17 февраля. Например, за поездку от Солнечногорска до Петербурга с понедельника по четверг придется выложить 3550 рублей, а это на 320 рублей больше, чем было ранее. К слову, проезд подорожал также на М-4 и М-12. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».