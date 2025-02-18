ФСЗН: почти полмиллиона белорусов должны уплатить страховые взносы до 1 марта

Как сообщает ФСЗН, с 1 октября 2024 расширен перечень физлиц, обязанных уплачивать обязательные страховые взносы в части пенсионного страхования. К ним отнесены плательщики единого налога (без регистрации ИП), ремесленники, те, кто платит сбор при оказании услуг в сфере агроэкотуризма. Эти категории работников ставят на учет и снимают с учета в ФСЗН автоматически.