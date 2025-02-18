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ФСЗН: почти полмиллиона белорусов должны уплатить страховые взносы до 1 марта

ФСЗН сказал, что около полумиллиона белорусов до 1 марта 2025 должны уплатить взносы за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

445 663 физлиц, уплачивающих обязательные страховые взносы за себя, состояли на учете в органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси по данным на начало 2024 года, сообщает ФСЗН.

Из этих почти полмиллиона белорусов больше всего, а именно 73%, — это ИП. Четверть — плательщики налога на профдоход. Не более 1% приходится на адвокатов и нотариусов.

ИП, нотариусы, адвокаты вправе не уплачивать взносы в бюджет фонда за периоды неосуществления деятельности, отметила в ФСЗН. А вот за время работы — должны отчислять.

Как сообщает ФСЗН, с 1 октября 2024 расширен перечень физлиц, обязанных уплачивать обязательные страховые взносы в части пенсионного страхования. К ним отнесены плательщики единого налога (без регистрации ИП), ремесленники, те, кто платит сбор при оказании услуг в сфере агроэкотуризма. Эти категории работников ставят на учет и снимают с учета в ФСЗН автоматически.

Им надо уплатить обязательные страховые взносы до 1 марта года за предыдущий год. Поскольку для этой категории новшество введено с 1 октября, то оплачивают они только за 4 квартал 2024 года.

ФСЗН уточнил и размер взносов: 29% от установленного физлицом дохода, но не ниже размера, исчисленного из размера минимальной заработной платы.

Мы писали, что Минтруда назвало факторы, которые влияют на величину пенсии по возрасту в Беларуси в 2025 году. В их числе меньше 20 лет страхового стажа, декретный отпуск, маленькая зарплата, работа у недобросовестного нанимателя, (здесь подробнее).