Разработан новый подход поиска антибиотиков в сточной воде

АРХАНГЕЛЬСК, 18 февраля. /ТАСС/. Аспирант Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) Илья Воронов с другими исследователями разработал новый подход поиска и определения антибиотиков в сточных водах. Как он рассказал ТАСС, существующие методы пригодны для поиска известных антибактериальных лекарств и их метаболитов, разработанная методика позволяет определять и неизвестные производные.
«Новизна в том, что используется уникальный режим сканирования в масс-спектрометре. Как правило, используется режим мониторинга заданных реакций, когда ищутся только целевые компоненты, сам антибиотик непосредственно. А режим сканирования ионов-предшественников позволяет искать также метаболиты, поскольку в организме, например, антибиотики преобразуются в другие соединения. Такого еще никто не делал», — сказал Воронов.
Масс-спектрометрия — метод обнаружения вещества, позволяющий определить в нем концентрацию различных компонентов.
Антибиотики, которые выводятся из организмов людей и животных, попадают в канализацию и на очистные сооружения, а системы очистки не всегда способны полностью удалять препараты из сточных вод, поскольку те распадаются на множество производных, в том числе ранее не обнаруженных и не описанных в литературе. Новый подход позволяет отследить и эти неизвестные соединения.
Поиск нацелен на обнаружение неизменяемого фрагмента в составе антибиотиков. В основе метода лежит применение жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией, что позволяет детектировать эти фрагменты и, соответственно, находить все производные антибиотиков.
Попадая в окружающую среду, антибиотики вызывают привыкание к ним бактерий, это снижает эффективность препаратов. Разработка позволит оценить поступление антибиотиков в природные водоемы со сбрасываемой водой после очистных сооружений.
Антибиотики в водах Архангельска.
При исследовании воды, выходящей из муниципальных очистных сооружений Архангельска, с помощью нового подхода Воронов обнаружил пять сульфонамидных антибиотиков и их производных, часть из которых раньше не находили. Также методика показала эффективность при поиске макролидных антибактериальных препаратов, к ним относится, например, азитромицин.
«Мы смотрели по макролидным антибиотикам и сульфонамидам, макролидов было очень много, это очень популярные антибиотики, сульфонамидов не так много», — отметил собеседник агентства.
Использование такого метода на городских очистных сооружениях позволит усовершенствовать существующие методы очистки сточных вод. Сейчас ученые отрабатывают методику по поиску пенициллинов и тетрациклинов.
Поиск лекарственных загрязнителей в водах Арктики — это одно из основных направлений работы центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» в САФУ, где находится высокоточное современное оборудование.