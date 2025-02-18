Разработан новый подход поиска антибиотиков в сточной воде

Антибиотики, которые выводятся из организмов людей и животных, попадают в канализацию и на очистные сооружения, а системы очистки не всегда способны полностью удалять препараты из сточных вод, поскольку те распадаются на множество производных, в том числе ранее не обнаруженных и не описанных в литературе. Новый подход позволяет отследить и эти неизвестные соединения.