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В Татарстане в течение полугода не будет вакцины от ветрянки

Речь идет о государственных поликлиниках.

Источник: Комсомольская правда

В татарстанских государственных поликлиниках в ближайшие полгода не будет вакцины от ветряной оспы. Об этом в своем telegram-канале рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

По его спикера, производитель не подтвердил заявки. Вакцинация от ветрянки не включена в национальный календарь профилактических прививок. Она проводится добровольно. Поставить вакцину при наличии препарата можно в государственной или частной поликлинике.

Ранее татарстанцев призвали прививать детей от пневмококка.

медицина