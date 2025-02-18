В Татарстане в течение полугода не будет вакцины от ветрянки

В татарстанских государственных поликлиниках в ближайшие полгода не будет вакцины от ветряной оспы. Об этом в своем telegram-канале рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.
По его спикера, производитель не подтвердил заявки. Вакцинация от ветрянки не включена в национальный календарь профилактических прививок. Она проводится добровольно. Поставить вакцину при наличии препарата можно в государственной или частной поликлинике.
Ранее татарстанцев призвали прививать детей от пневмококка.