Создана углеродная наномембрана, удаляющая 99,7% соли из морской воды

Руководствуясь этой идеей, ученые изготовили мембраны разной толщины из кристаллического графдиина и проследили за их взаимодействиями с соленой водой. Эти опыты показали, что даже относительно тонкие мембраны, содержавшие в себе 12 слоев графдиина, активно пропускали молекулы воды и блокировали движение почти всех ионов натрия, калия, кальция и магния. В результате этого мембрана удаляла 99,7% соли из аналога морской воды и при этом она была способна очищать ее на протяжении более 300 часов работы. Это дает надежду на создание дешевых и долговечных систем опреснения воды, подытожили исследователи.