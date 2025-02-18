«Осторожный оптимизм»: в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025

«Мы общались с профильным министерством, с операторами, анализировали ситуацию. Мы испытываем осторожный оптимизм по поводу того, что этот курортный сезон у нас может быть даже лучше, чем летом прошлого года. В 2024 году у нас был рост (турпотока — ред.) более чем на 30%. А этот год должен быть еще лучше», — сказал спикер крымского парламента.
Константинов отметил, что владельцы отелей и санаториев Крыма вложили «колоссальные инвестиции» в развитие собственной инфраструктуры, а для многих россиян за эти 10 лет полуостров стал любимым местом отдыха.
В летний сезон в Крыму планируют работать 1100 гостиниц, здравниц и других объектов, а также парков, музеев и других объектов показа. По данным минкурортов республики, бронирование на майские праздники и летний отдых сохраняется на уровне прошлого года и сейчас составляет 27% и 33% соответственно.
При этом глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.