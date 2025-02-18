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«Осторожный оптимизм»: в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. По предварительным оценкам властей Крыма и туроператоров, этим летом на полуостров могут приехать больше туристов, чем в 2024 году. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы общались с профильным министерством, с операторами, анализировали ситуацию. Мы испытываем осторожный оптимизм по поводу того, что этот курортный сезон у нас может быть даже лучше, чем летом прошлого года. В 2024 году у нас был рост (турпотока — ред.) более чем на 30%. А этот год должен быть еще лучше», — сказал спикер крымского парламента.

Константинов отметил, что владельцы отелей и санаториев Крыма вложили «колоссальные инвестиции» в развитие собственной инфраструктуры, а для многих россиян за эти 10 лет полуостров стал любимым местом отдыха.

В летний сезон в Крыму планируют работать 1100 гостиниц, здравниц и других объектов, а также парков, музеев и других объектов показа. По данным минкурортов республики, бронирование на майские праздники и летний отдых сохраняется на уровне прошлого года и сейчас составляет 27% и 33% соответственно.

При этом глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.

туризм и отдых