«Осторожный оптимизм»: в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025

«Мы общались с профильным министерством, с операторами, анализировали ситуацию. Мы испытываем осторожный оптимизм по поводу того, что этот курортный сезон у нас может быть даже лучше, чем летом прошлого года. В 2024 году у нас был рост (турпотока — ред.) более чем на 30%. А этот год должен быть еще лучше», — сказал спикер крымского парламента.