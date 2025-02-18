Смертельно опасным вирусом заболели 38 волгоградцев

По данным экспертов, за этот период врачи вылечили от COVID-19 47 пациентов. Летальных исходов, к счастью, нет. Несмотря на то, что число новых случаев заболевания сильно не растет, врачи напоминают о важности соблюдения мер предосторожности. Вирус по-прежнему опасен для здоровья. поэтому важно поддерживать свой иммунитет и соблюдать простые правила — чаще мыть руки мыть руки, в общественных местах в сезон ОРВИ лучше использовать маски.