Парту Героя открыли в школе № 5 Братска в честь бойца СВО Сергея Кузнецова

— Сергей Кузнецов посмертно награждён орденом Мужества. Он очень любил дочь своей племянницы, она сейчас учится в третьем классе этой же школы. Именно ей было предоставлено право первой сесть за парту Героя вместе с отличником, учеником 10а класса, — отметили в пресс-службе комитета.