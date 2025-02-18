Парту Героя открыли в школе № 5 Братска в честь бойца СВО Сергея Кузнецова

В музее школы № 5 17 февраля 2025 открыли парту Героя — выпускника учебного заведения Сергея Кузнецова. Как сообщили КП-Иркутск в комитете по образованию администрации города, 32-летний мужчина погиб «за ленточкой», получив смертельное ранение, во время выполнения боевого задания.
— Сергей Кузнецов посмертно награждён орденом Мужества. Он очень любил дочь своей племянницы, она сейчас учится в третьем классе этой же школы. Именно ей было предоставлено право первой сесть за парту Героя вместе с отличником, учеником 10а класса, — отметили в пресс-службе комитета.
На церемонию открытия приехали многие — среди них боец СВО, подполковник милиции в отставке, представитель Совета ветеранов, а также члены Совета ветеранов войны и труда. Директор школы произнесла речь и поздравила мужчин с наступающим праздником — днем Защитника Отечества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что выпускницу Иркутского медколледжа наградили медалью за помощь в зоне СВО.