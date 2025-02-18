В центре Краснодара без света остались 13 улиц, сообщает МЦУ города.
Из-за повреждения на линии были отключены ПС- «НПЗ-3» и 30 трансформаторных подстанций. В связи с этим без электроэнергии остались улицы Октябрьская, Орджоникидзе, Постовая, Красина, Кубанонабережная, Пушкина, Рашпилевская, Комсомольская, Речная, Индустриальная, Кирова, Мира и Кондратенко.
Специалисты электросетей ведут ремонтные работы.
Ранее из-за плановых работ три населенных пункта Анапы остались без света. 12 февраля до 17 часов были обесточены улицы Лермонтова, Заречная, Совхозная и Шевченко в станице Анапской. В станице Гостагаевской остались без электроэнергии жители улиц Раздольной, Садовой, Пирогова, Трудящихся, переулков Речного, Рыбачьего и Крепостного.