В центре Краснодара без света остались 13 улиц

Из-за повреждения на линии были отключены ПС- «НПЗ-3» и 30 трансформаторных подстанций. В связи с этим без электроэнергии остались улицы Октябрьская, Орджоникидзе, Постовая, Красина, Кубанонабережная, Пушкина, Рашпилевская, Комсомольская, Речная, Индустриальная, Кирова, Мира и Кондратенко.