Найден способ автоматизировать оценку IT-угроз для компаний

Оценка таких угроз, индивидуальная для каждой организации, необходима для создания эффективной системы защиты корпоративной информации. При таком анализе нужно учитывать множество нюансов и особенностей информационных систем. Авторы работы предложили способ автоматизации этого процесса за счет математической модели. Решение позволяет на основе собранных экспертом данных определить вероятность возникновения тех или иных событий, угрожающих безопасности данных, в том числе кибератак и мошеннических действий.