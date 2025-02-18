Восемь школ и детский сад закрыты на карантин в Нижегородской области

Восемь школ и детский сад полностью закрыты на карантин в Нижегородской области в связи с большим числом заболевших ОРВИ. Частично закрыто 276 классов и 140 групп дошкольников, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
— В 54,1% случаев респираторная инфекция была вызвана вирусов гриппа, — уточнили в ведомстве. — Преимущественно выделяются грипп А (H1N1)2009 и вирус гриппа В. Также выделяются риновирусы, сезонные короновирусы, РС-вирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы и микоплзма.
Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области продолжает расти: судя по всему, регион находится на пороге эпидемии, однако значения по числу заболевших пока не превышает эпидемические пороги. На прошлой неделе было ОРВИ заболели порядка 20 тысяч нижегородцев.
Как сообщалось ранее, Минздрав разработал нововведения для российских поликлиник. Они касаются как организации работы, так и оснащения и даже внешнего вида сотрудников.