Восемь школ и детский сад закрыты на карантин в Нижегородской области

Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области продолжает расти: судя по всему, регион находится на пороге эпидемии, однако значения по числу заболевших пока не превышает эпидемические пороги. На прошлой неделе было ОРВИ заболели порядка 20 тысяч нижегородцев.